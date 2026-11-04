美国众议院民主党少数党领袖哈基姆·杰弗里斯，在媒体预测民主党将在国会获得多数席位后，可能成为下一任众议院议长。如果当选，这位56岁的纽约州众议员将成为美国众议院首位非裔议长，《耶路撒冷邮报》报道。

中期选举后的计票工作仍在进行，因此民主党未来两年在众议院多数席位的确切规模仍不清楚。民主党多数派将于1月第一周宣誓就职。

议长投票

本月晚些时候，新当选的民主党人将举行闭门会议，以确定议长候选人。据多名民主党助手称，杰弗里斯没有有力竞争对手。

新一届国会于1月开始履职后，众议院全体议员将投票选出自1789年以来的第57位议长。议长决定哪些法案将在拥有435个席位的议院中提交表决。该职位在副总统J.D.万斯之后，位列总统继任顺序第二位。

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优先事项与分歧

杰弗里斯表示，民主党将寻求废除2025年7月4日通过的一项法律中对Medicaid计划支出的重大削减。在可能的举措中，民主党提及扩大有子女家庭税收抵免、住房税收优惠、恢复清洁能源补贴，以及恢复部分奥巴马医改补贴。

与此同时，杰弗里斯需要获得部分左翼进步派民主党人的支持。特别是，纽约州新当选众议员达里亚莉萨·阿维拉·谢瓦利耶9月时并未承诺投票支持他，并就选举改革、公共住房投资、阻止向以色列供应进攻性武器以及全民医疗保险提出条件。

杰弗里斯还曾表示，民主党可能调查总统唐纳德·特朗普的政府与企业高管之间的互动，包括那些为其竞选活动和项目作出大量捐款的人。不过，他并未表示，在他的领导下，众议院将试图第三次弹劾特朗普。

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