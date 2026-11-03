尤先科的儿媳讲述了她为躲避战争而找到的新避难所

餐厅老板、女企业家，同时也是乌克兰第三任总统维克托·尤先科的儿媳奥莱娜·尤先科讲述了她的家人如何应对因俄罗斯持续炮击而产生的压力。 据这位博主称，自全面入侵开始以来，喀尔巴阡山脉已成为他们恢复身心和暂时休憩的主要去处。

安德烈·尤先科的妻子指出，定期前往山区有助于全家从战争事件中恢复情绪。

尤先科表示，自全面入侵开始以来，喀尔巴阡山脉“拯救”了她的家人，使他们免受战争之苦。 具体来说，尤先科一家下榻在山间的一家酒店。“这个地方曾将我们从战争中拯救出来，至今仍在继续这样做……美妙的喀尔巴阡山及其群山……我的‘小瑞士’……”尤先科说道。

奥莱娜·尤先科自2018年起与前总统之子结婚，两人于2022年共同抚养儿子，她同时还致力于发展自己的服装品牌并经营博客。

来源：奥莱娜·尤先科的Instagram帖子。

此前，在奥莱娜·尤先科的组织下，首都曾举办了一场为乌克兰武装部队筹集无人机资金的活动，该活动得到了艺术家、设计师及热心人士的支持。

此外，第16届“通往世界的出口”慈善音乐会也在基辅市中心举行。 活动组织者奥莱娜·尤先科和卡捷琳娜·克罗皮瓦与“母亲之心”基金会合作，为马里乌波尔的守卫者以及“亚速”特种部队筹集资金，用于购买夜视设备和充电站。

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