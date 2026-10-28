克里沃罗格市议会呼吁拉克什米·米塔尔不要停产该市的地铁综合厂

克里沃罗格市议会于10月28日的会议上通过了一份致印度亿万富翁、安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）联合所有者拉克什米·米塔尔的正式请愿书，请求其重新考虑关于全面停产并封存 “安赛乐米塔尔克里沃罗格”企业。

该请愿书由代理市长尤里·维尔库尔发起。市议会强调，他们是从媒体上获悉这家支撑城市经济的大型综合企业将被封存的计划，而此前并未与当地政府进行任何磋商。

该文件强调，企业停产将导致约1.7万名员工及其家庭面临收入损失。 此外，市议会还警告称，若停止对尾矿库、大坝及矿井排水技术系统的正常维护，将引发灾难性的环境风险。

来源：“国际文传电讯社-乌克兰”。

乌克兰最大的冶金联合企业——阿赛洛米塔尔克里维里赫公司已开始为全面停产及工业设施封存做准备。 在未来两个月内，该企业计划安全地停产，并在此后妥善保管设备及其他资产，直至能够恢复生产。这一决定是在俄罗斯发动一系列导弹袭击、对该企业造成重大破坏后做出的。

10月17日上午，俄军第五次袭击了位于扎波罗热的“扎波罗热钢铁”冶金联合企业。 六枚弹道导弹击中该厂，破坏了厂内的能源和物流基础设施，以及高炉生产区域。

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