维塔利·金就担任退伍军人事务部长以来的头100天工作作了汇报

乌克兰退伍军人事务部长维塔利·金与团队共同总结了上任后前100天的的工作成果，并阐述了退伍军人政策发展的未来愿景。 关键举措包括：成立国家退伍军人服务局、削减官僚主义、推出新的数字化服务，以及在每个部委任命退伍军人事务负责人。

“对我来说，衡量本部工作的主要指标并非通过了多少决议或编写了多少报告。 而是退伍军人是否更容易获得援助、接受康复治疗、找到工作、创办自己的企业，并回归到充实的平民生活，”维塔利·金强调道。

活动期间还介绍了新组建的副部长团队，并宣布在2027年国家预算草案中，退伍军人政策拨款将增加30亿格里夫纳。 此外，该部门负责人还指出，“退伍军人。 工作”计划已实质性启动，该计划已帮助1,325人实现就业；“迪亚”应用程序中已开通退伍军人登记册查询功能；同时还获得了来自加拿大、比利时及联合国开发计划署（UNDP）的国际援助。

来源：退伍军人事务部。

政府启动了针对退伍军人的大规模住房援助计划。

乌克兰启动了一项试点项目，在此框架下，特定类别的退伍军人可免费获得长期医疗护理。 该服务面向因受伤、创伤或严重疾病而需要持续医疗、康复和社会援助的人群。

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