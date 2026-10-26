Виталий Ким отчёта о первых ста днях на посту министра по делам ветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким вместе со своей командой подвел итоги деятельности за первые 100 дней на посту и представил дальнейшую концепцию развития ветеранской политики. Среди ключевых инициатив — создание Государственной службы сопровождения ветеранов, сокращение бюрократии, запуск новых цифровых услуг и назначение лиц, ответственных за ветеранские вопросы, в каждом министерстве.

«Для меня главный показатель работы Министерства — не количество принятых решений или подготовленных отчетов. А то, стало ли ветерану проще получить помощь, пройти реабилитацию, найти работу, начать собственное дело и вернуться к полноценной гражданской жизни», — подчеркнул Виталий Ким.

В ходе мероприятия также была представлена обновленная команда заместителей министра и объявлено об увеличении финансирования ветеранской политики в проекте госбюджета на 2027 год на 3 млрд грн. Кроме того, глава ведомства отметил практический запуск программы «Ветеран. Работа», в рамках которой трудоустроено 1 325 человек, запуск выписки из Реестра ветеранов в приложении «Дия», а также привлечение международной помощи от Канады, Бельгии и ПРООН.

Источник: Минветеранов.

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