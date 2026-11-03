Невестка Ющенко рассказала о своём новом убежище от войны

Ресторатор, бизнесвумен и невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елена Ющенко рассказала, как её семья справляется с последствиями стресса, вызванного постоянными российскими обстрелами. По словам блогерши, с начала полномасштабного вторжения основным местом восстановления и временного отдыха для них стали Карпаты.

Супруга Андрея Ющенко отметила, что регулярные поездки в горный регион помогают семье эмоционально восстанавливаться после военных событий.

Ющенко рассказала, что с начала полномасштабного вторжения Карпаты «спасли» её семью от войны. В частности, семья Ющенко останавливается в одном из отелей в горах. «Это место спасло нас от войны и продолжает это делать… Прекрасные Карпаты и их горы… Моя маленькая Швейцария…» — отметила Ющенко.

Елена Ющенко с 2018 года состоит в браке с сыном экс-президента, с которым в 2022 году они воспитывают общего сына, а также занимается развитием собственного бренда одежды и ведением блога.

Источник: пост в Instagram Елены Ющенко.

Ранее в столице при организации Елены Ющенко состоялся сбор средств на дроны для ВСУ при поддержке артистов, дизайнеров и неравнодушных людей.

Также в центре Киева состоялся 16-й благотворительный концерт «Твой выход в мир». Организаторы Елена Ющенко и Екатерина Кропива вместе с фондом «Мамино сердце» собирали средства для защитников Мариуполя, бригады специального назначения «Азов», на покупку приборов ночного видения и зарядных станций.

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