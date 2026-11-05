Суд Швеції залишив під екстрадиційним арештом екснардепа Дмитра Святаша

Окружний суд Аттунда у Швеції залишив під вартою колишнього народного депутата України Дмитра Святаша на підставі запиту української сторони про екстрадицію.

Затриманий особисто був присутнім на засіданні та через адвоката висловив заперечення проти підозр і вимоги про видачу Україні, заявивши про бажання виїхати до рф.

Суд направляє Святаша до слідчого ізолятора Соллентуна й повідомить про рішення міністра юстиції Швеції. В Україні екснардепа, який був народним депутатом з 2002 по 2019 рік і підтримав повномасштабне вторгнення рф, засудили заочно до 12 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії рф та шахрайство на 2,2 млрд гривень, а також підозрюють у державній зраді.

Джерело: Схеми.

Нагадаємо, що У Швеції затримали екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років ув’язнення.

Київська міська прокуратура скеровувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань від «Партії Регіонів» Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

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