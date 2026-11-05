Суд Швеции оставил бывшего депутата Дмитрия Святаша под стражей в ожидании экстрадиции

Окружной суд Аттунда в Швеции оставил под стражей бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша на основании запроса украинской стороны об экстрадиции.

Задержанный лично присутствовал на заседании и через адвоката выразил возражения против подозрений и требования о выдаче Украине, заявив о желании выехать в РФ.

Суд направляет Святаша в следственный изолятор Соллентуна и сообщит о решении министру юстиции Швеции. В Украине экс-нардепа, который был народным депутатом с 2002 по 2019 год и поддержал полномасштабное вторжение РФ, заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии РФ и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен, а также подозревают в государственной измене.

Источник: «Схемы».

Напомним, что в Швеции задержали экс-депутата Святаша, приговоренного в Украине к 12 годам лишения свободы.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV–VIII созывов от «Партии регионов» Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

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