В Краматорске российский дрон атаковал автомобиль волонтеров во время эвакуации

В Краматорске Донецкой области 4 ноября российские войска атаковали с помощью дрона, управляемого по оптоволокну, гражданский автомобиль экипажа «Дорога жизни» общественной организации «Община старого города», который осуществлял эвакуацию населения.

По словам волонтера Ваге Мамиконяна, вражеский оператор беспилотника целенаправленно нанес удар по транспортному средству с соответствующей маркировкой в тот момент, когда оно направлялось на очередной вызов. Он также подчеркнул, что эвакуация гражданских лиц становится всё более сложной из-за систематических преднамеренных атак со стороны оккупантов.

Источник: волонтер Ваге Мамиконян в Facebook.

В селе Беленькое Запорожской области российский FPV-дрон атаковал социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска», который перевозил местных жителей в Запорожье. Погибла 74-летняя пассажирка, ещё трое человек получили ранения.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

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