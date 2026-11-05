За последние три суток российские оккупационные войска нанесли 78 массированных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Под прицелом врага оказались как электростанции, так и объекты системы передачи электроэнергии, сообщила 5 ноября компания ДТЭК.

Враг постоянно меняет тактику и увеличивает интенсивность обстрелов, что приводит к серьезным повреждениям оборудования, восстановление которого требует значительного времени и усилий. Ликвидация последствий атак затрудняется постоянными воздушными тревогами и риском повторных ударов РФ, однако ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.

Источник: ДТЭК.

Напомним, что утром 5 ноября в трёх районах Киева ввели экстренные отключения света.

5 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК «Укрэнерго». На время действия ограничений почасовые графики отключений применяться не будут.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.

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