Оккупанты нанесли 78 ударов по энергосистеме Украины за последние три суток
За последние три суток российские оккупационные войска нанесли 78 массированных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Под прицелом врага оказались как электростанции, так и объекты системы передачи электроэнергии, сообщила 5 ноября компания ДТЭК.
Враг постоянно меняет тактику и увеличивает интенсивность обстрелов, что приводит к серьезным повреждениям оборудования, восстановление которого требует значительного времени и усилий. Ликвидация последствий атак затрудняется постоянными воздушными тревогами и риском повторных ударов РФ, однако ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.
Источник: ДТЭК.
Напомним, что утром 5 ноября в трёх районах Киева ввели экстренные отключения света.
5 ноября в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК «Укрэнерго». На время действия ограничений почасовые графики отключений применяться не будут.
В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.