В Ростовской области дроны повредили мост на трассе, ведущей к временно оккупированным территориям Украины

В Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

По словам Слюсаря, повреждения зафиксированы на 97-м километре трассы в Неклиновском районе.

Помимо моста, в результате атаки пострадала строительная техника. В частности, повреждены два гусеничных крана. Информации о пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что в настоящее время движение по мосту организовано в реверсивном режиме.

Автомагистраль «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированными Россией территориями Украины.

Об этом сообщила российская служба ВВС, которая цитирует заявление губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

В октябре 2026 года в России задержали или отменили почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

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