乌克兰无人机或将获得以色列版“星链”——Yle

芬兰记者推测，乌克兰远程打击行动的成效可能与使用以色列HiSky通信系统有关。该系统可在无人机飞行过程中与其保持联系，并远程更改其任务。

乌克兰可能已开始在袭击俄罗斯境内时，使用以色列的HiSky卫星系统来操控远程无人机。 该技术使操作员能够与无人机保持双向通信，并在起飞后调整其航线并更改目标。

据记者报道，自10月底起，俄罗斯军方信息资源开始报道在被击落的乌克兰无人机残骸中发现了HiSky系统的组件。正是这些报道引发了关于乌克兰使用新卫星通信渠道的猜测。

以色列的HiSky系统可在俄罗斯境内覆盖欧洲大部分地区的通信。与Starlink不同——后者对乌克兰军方的服务范围仅限于特定地理区域——该技术理论上能够与距离乌克兰边境更远的无人机保持联系。

该系统的主要优势之一在于能够进行双向信息交换。这意味着操作员可以接收打击结果的数据，并在必要时调整仍在空中的其他无人机的任务。

例如，如果第一批无人机成功击中了指定目标，其余无人机便可被重新引导至其他目标。这有助于避免对已受损的基础设施进行重复打击。

此外，飞行中的无人机通信有助于根据局势变化调整航线，特别是当俄罗斯防空系统出现新威胁时。

此前，大部分远程无人机都是按照预先设定的航线和坐标执行任务的。能够对飞行过程进行实时干预，拓宽了此类系统的应用场景。

与此同时，乌克兰军事指挥部既未正式确认也未否认使用HiSky系统。因此，关于该系统已安装在乌克兰无人机上的报道仍属未经证实，而该技术与近期袭击成效之间的关联也仅为推测。

据芬兰媒体Yle报道。

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