Германия больше не может поставлять Украине системы «Патриот», — Писториус

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время запасы в этой стране исчерпаны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.



По словам Писториуса, Берлин в настоящее время не может пополнить собственные запасы после передачи Украине имеющихся систем.

«Все, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем пополнить; это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Больше сейчас невозможно», — заявил министр.

Он подчеркнул, что теперь другие государства должны взять на себя большую часть обязательств по поставкам Украине систем Patriot.

Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Напомним, что 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил ускорение поставок ракет PAC-2 немецкого производства для систем Patriot на фоне хронического дефицита перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставки ракет для систем Patriot, ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

США продолжают без задержек поставлять Украине ракеты для систем ПВО Patriot и вооружение в рамках инициативы PURL, финансируемой европейскими союзниками.

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