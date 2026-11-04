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Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет до Patriot

UA NEWS 04 Листопада 2026 16:59
Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет до Patriot
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив прискорення постачання ракет PAC-2 німецького виробництва до систем Patriot на тлі хронічного дефіциту перехоплювачів. 

За словами глави держави, масовані російські обстріли енергетики та використання балістичних ракет створюють особливі складнощі, а прискорення постачання ракет, щодо яких уже підписано контракт на наступні два роки, допоможе захистити цивільне населення в зимовий період. 

Під час зустрічі сторони також домовилися про подальшу співпрацю команд щодо систем IRIS-T та боєприпасів для винищувачів F-16.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

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