Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет до Patriot

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і обговорив прискорення постачання ракет PAC-2 німецького виробництва до систем Patriot на тлі хронічного дефіциту перехоплювачів.

За словами глави держави, масовані російські обстріли енергетики та використання балістичних ракет створюють особливі складнощі, а прискорення постачання ракет, щодо яких уже підписано контракт на наступні два роки, допоможе захистити цивільне населення в зимовий період.

Під час зустрічі сторони також домовилися про подальшу співпрацю команд щодо систем IRIS-T та боєприпасів для винищувачів F-16.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

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