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Zelenski omówił z Pistoriusem przyspieszenie dostaw rakiet do systemu Patriot

UA NEWS 04 listopada 2026 16:59
Zelenski omówił z Pistoriusem przyspieszenie dostaw rakiet do systemu Patriot

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem i omówił kwestię przyspieszenia dostaw rakiet PAC-2 niemieckiej produkcji do systemów Patriot w związku z chronicznym niedoborem pocisków przechwytujących. 

Według głowy państwa masowe rosyjskie ostrzały obiektów energetycznych oraz stosowanie rakiet balistycznych stwarzają szczególne trudności, a przyspieszenie dostaw rakiet, na które podpisano już umowę na najbliższe dwa lata, pomoże chronić ludność cywilną w okresie zimowym. 

Podczas spotkania strony uzgodniły również dalszą współpracę zespołów w zakresie systemów IRIS-T oraz amunicji do myśliwców F-16.

Źródło: Wołodymyr Zełenski na Telegramie.

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