Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок ракет для системы Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил ускорение поставок ракет PAC-2 немецкого производства для систем Patriot на фоне хронического дефицита перехватчиков.
По словам главы государства, массированные российские обстрелы объектов энергетики и применение баллистических ракет создают особые сложности, а ускорение поставок ракет, на которые уже подписан контракт на следующие два года, поможет защитить гражданское население в зимний период.
В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве команд по системам IRIS-T и боеприпасам для истребителей F-16.
Источник: Владимир Зеленский в Telegram.