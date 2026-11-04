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Новости Мир

Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок ракет для системы Patriot

UA NEWS 04 Ноября 2026 16:59
Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок ракет для системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил ускорение поставок ракет PAC-2 немецкого производства для систем Patriot на фоне хронического дефицита перехватчиков. 

По словам главы государства, массированные российские обстрелы объектов энергетики и применение баллистических ракет создают особые сложности, а ускорение поставок ракет, на которые уже подписан контракт на следующие два года, поможет защитить гражданское население в зимний период. 

В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве команд по системам IRIS-T и боеприпасам для истребителей F-16.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram.

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