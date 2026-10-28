Зеленський провів про зустріч із королем Нідерландів

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Під час візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з Королем Віллемом-Александром.

Під час зустрічі Президент поінформував монарха про ситуацію в Україні та життя цивільного населення в умовах системних російських обстрілів, а також про перебіг дипломатичних зусиль із партнерами для досягнення миру.

Зеленський висловив вдячність Королю та всьому нідерландському народу за послідовну підтримку й висловив упевненість, що довгострокова допомога Україні з боку Амстердама триватиме й надалі.

Про це 28 жовтня повідомив глава держави у мережі X.

Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу на €500 млн. До нового пакета увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.

Міністерка оборони Нідерландів назвала Росію ворогом, а не просто агресором.

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