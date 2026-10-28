Зеленський прибув до Нідерландів для переговорів про оборону

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.

Зеленський приїхав разом із командою, щоб провести переговори з прем’єр-міністром країни Робом Єттеном. Президент зазначив, що Україна прагне зміцнювати партнерство з Нідерландами та посилювати захист від російських атак. Під час зустрічі сторони планують обговорити оборонну й економічну співпрацю, а також можливості для подальшої підтримки України. «Прибули з командою у Нідерланди для зустрічі з Прем’єр-міністром Робом Єттеном. Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України», — написав Зеленський.

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Окрему увагу під час переговорів планують приділити українській протиповітряній обороні. Йдеться про посилення захисту українського неба та нові кроки, які Нідерланди можуть зробити для підтримки України. «Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України», — зазначив президент.

У програмі візиту — зустрічі з бізнесом і королем

Окрім переговорів із главою нідерландського уряду, у програмі візиту запланована зустріч із представниками українського та нідерландського бізнесу. Вона має стати частиною обговорення економічної співпраці між двома країнами. Також Володимир Зеленський планує аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра. Інших подробиць щодо запланованих зустрічей президент у своєму повідомленні не навів.

Візит має стати нагодою обговорити подальшу співпрацю України та Нідерландів у сфері оборони, економіки й підтримки України. Конкретних домовленостей за підсумками переговорів у повідомленні про прибуття поки не оголошували. Про прибуття до Нідерландів Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, здійснить візит до Нідерландів. У програмі заплановані зустрічі з прем’єр-міністром, членами уряду, представниками бізнесу, а також аудієнція в короля.

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