Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди, названа мета

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, здійснить візит до Нідерландів. У програмі заплановані зустрічі з прем’єр-міністром, членами уряду, представниками бізнесу, а також аудієнція в короля.

Про це повідомив уряд Нідерландів.

Візит розпочнеться із зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Робом Єттеном у його офіційній резиденції. Спочатку лідери проведуть двосторонню розмову, після чого відбудуться переговори делегацій.

До зустрічі також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус і міністр закордонних справ Том Берендсен.

Після урядових переговорів запланована зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.

Увечері 28 жовтня Зеленського прийме король Нідерландів Віллем-Александр. Аудієнція відбудеться в королівському палаці в Гаазі, зазначили в уряді Нідерландів.

Міністерка оборони Нідерландів назвала Росію ворогом, а не просто агресором.

Нідерланди поможуть Україні посилити ефективність F-16 для збиття реактивних дронів.

Нідерланди допоможуть Україні обслуговувати винищувачі F-16.

Читай нас у