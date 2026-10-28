Зеленський 28 жовтня відвідає Нідерланди, названа мета
Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, здійснить візит до Нідерландів. У програмі заплановані зустрічі з прем’єр-міністром, членами уряду, представниками бізнесу, а також аудієнція в короля.
Про це повідомив уряд Нідерландів.
Візит розпочнеться із зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Робом Єттеном у його офіційній резиденції. Спочатку лідери проведуть двосторонню розмову, після чого відбудуться переговори делегацій.
До зустрічі також долучаться віцепрем'єр-міністерка та міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус і міністр закордонних справ Том Берендсен.
Після урядових переговорів запланована зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.
Увечері 28 жовтня Зеленського прийме король Нідерландів Віллем-Александр. Аудієнція відбудеться в королівському палаці в Гаазі, зазначили в уряді Нідерландів.
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