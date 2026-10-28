28 октября Зеленский посетит Нидерланды; названа цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, посетит Нидерланды. В программе запланированы встречи с премьер-министром, членами правительства, представителями бизнеса, а также аудиенция у короля.

Об этом сообщило правительство Нидерландов.

Визит начнётся со встречи Зеленского с премьер-министром Робом Йеттеном в его официальной резиденции. Сначала лидеры проведут двустороннюю беседу, после чего состоятся переговоры делегаций.

К встрече также присоединятся вице-премьер-министр и министр обороны Дилан Ешильгёз-Зегериус и министр иностранных дел Том Берендсен.

После правительственных переговоров запланирована встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний.

Вечером 28 октября Зеленского примет король Нидерландов Виллем-Александр. Аудиенция состоится в королевском дворце в Гааге, сообщили в правительстве Нидерландов.

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