Посол США в Польше Том Роуз призвал к сдержанности на фоне противостояния вокруг Конституционного трибунала Польши. Он назвал ситуацию очень серьезной, сообщает Anadolu Agency.

Опасения из-за эскалации

В публикации в социальной сети X Роуз заявил, что, по всей видимости, происходит беспрецедентное противостояние относительно использования правительством государственных полномочий, а также независимости и авторитета конституционного института.

По его словам, стороны по-разному объясняют ход и причины событий. Дипломат также отметил, что тысячи людей, собравшихся возле трибунала, делают и без того опасную ситуацию еще более напряженной.

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Призыв к чиновникам и демонстрантам

Роуз подчеркнул, что Польше не нужно противостояние, которое может перерасти в нечто гораздо худшее. Он заявил, что США поддерживают Польшу, однако не имеют права оценивать или вмешиваться в ее внутренние дела.

Американский дипломат призвал представителей власти, правоохранителей и демонстрантов сохранять спокойствие и избегать действий, способных спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию. По его словам, Вашингтон обеспокоен стабильностью, безопасностью и демократическим будущим Польши, а ее сила должна основываться на народе, институтах и общей приверженности верховенству права.

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