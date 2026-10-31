31 октября муниципалитеты Испании начали жеребьевку граждан, которые будут работать на избирательных участках во время выборов 29 ноября. Всего власти вызовут 549 297 человек, а жеребьевки продлятся до 4 ноября, сообщает The Rio Times.

Как формируются участковые комиссии

Испанское законодательство предусматривает, что людей для работы за каждым столом для голосования определяют путем публичной жеребьевки среди избирателей, внесенных в соответствующий список. В состав входят председатель, два члена комиссии и их заместители.

Отобранных граждан уведомляют по почте. Они должны выполнять эти обязанности, если у них нет законных оснований для освобождения. На участках будет организовано голосование за состав обеих палат парламента — Конгресса депутатов и Сената. Конгресс депутатов определяет главу правительства страны.

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Списки кандидатов и опросы

Центральная избирательная комиссия Испании сообщила о регистрации 929 списков кандидатов в Конгресс депутатов и Сенат. Это почти на 15% меньше, чем в 2023 году.

По данным опроса NC Report, проведенного 22–24 октября, Народная партия имеет 32,9%, Испанская социалистическая рабочая партия — 25,8%, а Vox — 19%. В то же время октябрьское исследование государственного Центра социологических исследований, проведенное 1–6 октября среди более чем 5 тысяч человек, ставит на первое место социалистов с 34%. Народная партия в этом опросе имеет 22,2%, а Vox — 17,1%.

28 октября министр, возглавляющий канцелярию премьер-министра, Феликс Боланьос заявил, что социалисты могут получить от 125 до 145 из 350 мест в Конгрессе депутатов и сохранить власть. Это его политическое заявление, а не результат официального прогноза.

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