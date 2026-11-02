Генштаб Польши удалил пост о манипуляциях протестами — Interia

Генеральный штаб Войска Польского удалил с платформы X пост с предупреждением о возможном внешнем манипулировании общественными протестами. Публикация появилась на фоне напряженности вокруг Конституционного трибунала Польши, сообщает Interia. По данным издания, о посте сначала сообщил портал Niezależna.pl, который обратился за комментарием к представителю Генштаба.

Предупреждение об астротерфинге

В понедельник Генштаб опубликовал сообщение под заголовком «ASTROTURFING — NIEBEZPIECZNA GRA». В нем военные описали механизмы манипулирования общественными настроениями и отметили, что такие действия могут использовать субъекты, действующие во вред безопасности государства.

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В сообщении также говорилось, что общественное недовольство могут использовать внешние субъекты для достижения собственных целей, которые могут противоречить национальным интересам Польши. Генштаб подчеркнул тонкую грань между демократической демонстрацией общественного недовольства и спланированными операциями субъектов, враждебных стране.

Реакция представителя

Публикация совпала по времени с демонстрациями, связанными с ситуацией вокруг Конституционного трибунала, после чего ее удалили. Представитель Генерального штаба полковник Марек Петшак признал, что сообщение необдуманно вписалось в текущую ситуацию.

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