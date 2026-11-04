Decision Desk HQ прогнозирует победу конгрессмена-республиканца Энди Барра на выборах в Сенат США от штата Кентукки. При таком результате он сменит сенатора-республиканца Митча Макконнелла, который должен уйти в отставку после окончания своего срока.

Как сообщает The Hill, Барр соперничал с демократом Чарльзом Букером, бывшим членом Палаты представителей штата Кентукки. Decision Desk HQ является партнером издания в освещении выборов.

Предварительные результаты

По состоянию на 20:26 по восточному времени во вторник, когда было обработано 38% голосов, Барр опережал Букера на 3,9 процентного пункта. До выборов The Cook Political Report оценивал эту гонку за место в Сенате как уверенно склоняющуюся в пользу Республиканской партии.

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Поддержка партии

Барра поддержали республиканцы Кентукки и национальные лидеры партии, в том числе президент Дональд Трамп и республиканское руководство Палаты представителей и Сената. В мае Трамп поддержал кандидатуру Барра в публикации в Truth Social.

По данным издания, бизнесмен Нейт Моррис, также претендовавший на республиканское выдвижение, согласился покинуть праймериз после того, как Трамп предложил ему должность посла в администрации США. Это открыло Барру путь к номинации от Республиканской партии. Барр впервые был избран в Палату представителей США в 2012 году; ранее он стажировался у Макконнелла и работал помощником законодателя Джима Талента.

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