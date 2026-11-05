Дизельное соглашение между Трампом и Путиным оказалось под угрозой срыва, — Financial Times

Два из трёх нефтяных танкеров с российским топливом, направлявшихся в США, изменили маршрут. Это поставило под угрозу ранее заключённое соглашение о поставках дизельного топлива между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным издания, российский танкер «Talisman», а также судно «Leruo», принадлежащее гонконгской компании и ходящее под флагом Сьерра-Леоне, больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения.

Со 2 ноября «Leruo» изменил курс в сторону Бразилии. Тем временем «Talisman» вошел в Средиземное море и в настоящее время находится у побережья Алжира. Судно передает сигнал «for orders», что с английского переводится как «ожидает распоряжений».

Это свидетельствует о том, что у груза пока нет подтвержденного покупателя или определенного порта назначения. Оба танкера находятся под санкциями Европейского Союза.

Третье судно — Agioi Fanendes, принадлежащее греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, — продолжает движение в направлении США. При этом танкер также передает сигнал «for orders».

Аналитик компании Kpler Метт Смит отметил, что судно должно прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако он не исключает, что танкер может изменить маршрут из-за осторожности американских покупателей.

«Танкер должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако, учитывая очевидную осторожность американских покупателей из-за регуляторных, законодательных и санкционных рисков, не будет удивительно, если и этот танкер изменит курс, отказавшись от захода в США», — отметил Метт Смит.

В то же время танкер Beast, который находится под санкциями и принадлежит компаниям с Сейшельских островов, продолжает движение в США. Судно загрузилось российским топливом в порту Приморск 27 октября и пока не изменило курс на атлантическое побережье Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Financial Times.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл призвала операторов портов и терминалов не закупать и не разгружать российское топливо, которое, по её словам, направляется к восточному побережью США. Она предупредила о возможной гражданской или уголовной ответственности участников таких операций.

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