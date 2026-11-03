Вибори у США-2026: Ціни на бензин і дизель у США побили виборчі рекорди — CNN

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

Ціни на пальне стали однією з найпомітніших економічних тем у США напередодні та під час проміжних виборів. Для багатьох американців вартість бензину — це не просто цифра на заправці, а показник того, наскільки дорого обходиться повсякденне життя. За даними Американської автомобільної асоціації AAA, у вівторок, 3 листопада, середня ціна звичайного бензину в країні становила 4,15 долара за галон. Хоча останніми днями та тижнями пальне дещо подешевшало, його вартість усе одно залишається найвищою за всю історію спостережень саме для дня виборів.

Такий висновок зробили аналітики CNN, порівнявши дані AAA, які охоплюють період із 2000 року. Попередній рекорд зафіксували у 2022 році — тоді галон бензину коштував у середньому 3,80 долара. Це був період, коли за президентства Джо Байдена інфляція у США сягнула найвищого рівня за останні чотири десятиліття.

Обіцянки Трампа щодо дешевого бензину не справдилися

Високі ціни на пальне мають і політичне значення. Під час президентської кампанії 2024 року Дональд Трамп неодноразово критикував адміністрацію Джо Байдена за вартість бензину. Тоді він обіцяв знизити ціну до рівня менш ніж два долари за галон. Однак нинішні показники далекі від цієї обіцянки. У день виборів 2024 року середня ціна бензину в США становила близько 3,10 долара за галон. Тепер американці платять більш ніж на долар більше.

Однією з головних причин подорожчання CNN називає рішення Трампа розпочати війну з Іраном. Конфлікт вплинув на нафтовий ринок і, відповідно, на вартість пального. Водночас ціни залежать і від інших чинників, зокрема світової вартості нафти, витрат на переробку та постачання. Є й інше порівняння, яке може стати незручним для американського президента. За підрахунками CNN, середня ціна бензину протягом другого президентського терміну Трампа наразі становить 3,481 долара за галон. Для порівняння, за часів президентства Байдена цей показник дорівнював 3,471 долара.

Тобто середня вартість бензину за другого терміну Трампа вже трохи перевищила показник попередньої адміністрації. Різниця невелика, але вона суперечить риториці, з якою Трамп ішов на вибори, критикуючи свого попередника за дорогий бензин.

У 2012 році бензин був дорожчим з урахуванням інфляції

Водночас номінальна ціна на заправках не завжди показує повну картину. Якщо врахувати інфляцію та перерахувати вартість пального в сучасні гроші, нинішні показники вже не виглядають абсолютним рекордом за всю історію.

Наприклад, у день виборів 2012 року середня ціна бензину в перерахунку з урахуванням інфляції перевищувала п'ять доларів за галон. Тож нинішня вартість пального є рекордною саме в номінальному вираженні для дня виборів, але не за купівельною вартістю грошей.

Дизель також побив попередні рекорди

Ще складніша ситуація склалася з дизельним пальним. У вівторок його середня ціна в США становила 6,29 долара за галон. Це значно вище за попередній рекорд для дня виборів — 5,35 долара, який зафіксували у 2022 році. Дизель має особливе значення для економіки, адже ним заправляють вантажівки, які перевозять товари по всій країні, а також сільськогосподарську, будівельну та іншу техніку. Тому його подорожчання впливає не лише на водіїв, а й на бізнес, логістику та вартість товарів для споживачів.

За даними CNN, дизель зараз досяг історичного максимуму навіть після перерахунку з урахуванням інфляції. Тобто йдеться не просто про номінальне зростання цін — пальне справді стало рекордно дорогим порівняно з попередніми періодами.

Війна з Іраном коштувала американцям близько 151 мільярда доларів

Високі ціни на бензин і дизель уже відчутно вдарили по гаманцях американців. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном додаткові витрати споживачів на пальне становили близько 151 мільярда доларів. У середньому це понад 1100 доларів на одне домогосподарство у США. Така сума показує, наскільки відчутним може бути подорожчання пального для сімейного бюджету, особливо для тих, хто щодня користується автомобілем або залежить від транспорту у своїй роботі.

Отже, рекордні ціни на пальне стали ще одним випробуванням для адміністрації Трампа в день проміжних виборів. Президент, який свого часу обіцяв американцям бензин дешевше двох доларів за галон, тепер стикається з показниками, що перевищують не лише його обіцянки, а й рівень цін на день виборів 2024 року. Про це пише CNN.

У США розпочався день проміжних виборів до Конгресу. Демократи сподіваються здобути контроль над обома палатами — Палатою представників і Сенатом, тоді як республіканці намагаються втримати свої позиції. Голосування вже стартувало в кількох штатах, але не обійшлося без проблем на дільницях, негоди та підвищеної уваги до безпеки виборчого процесу.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав військовій розвідці та кіберпідрозділам країни посилити захист проміжних виборів 2026 року від можливого втручання з боку іноземних держав. Він назвав це завданням «без права на провал» і доручив залучити до нього всі доступні ресурси розвідувальної системи Пентагону.

Читай нас у