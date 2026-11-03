В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

Цены на топливо стали одной из самых заметных экономических тем в США накануне и во время промежуточных выборов. Для многих американцев стоимость бензина — это не просто цифра на заправке, а показатель того, насколько дорого обходится повседневная жизнь. По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, во вторник, 3 ноября, средняя цена обычного бензина в стране составляла 4,15 доллара за галлон. Хотя в последние дни и недели топливо несколько подешевело, его стоимость все равно остается самой высокой за всю историю наблюдений именно на день выборов.

К такому выводу пришли аналитики CNN, сравнив данные AAA, охватывающие период с 2000 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году — тогда галлон бензина стоил в среднем 3,80 доллара. Это был период, когда при президентстве Джо Байдена инфляция в США достигла самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.

Обещания Трампа о дешёвом бензине не оправдались

Высокие цены на топливо имеют и политическое значение. Во время президентской кампании 2024 года Дональд Трамп неоднократно критиковал администрацию Джо Байдена за стоимость бензина. Тогда он обещал снизить цену до уровня менее двух долларов за галлон. Однако нынешние показатели далеки от этого обещания. В день выборов 2024 года средняя цена бензина в США составляла около 3,10 доллара за галлон. Сейчас американцы платят более чем на доллар больше.

Одной из главных причин подорожания CNN называет решение Трампа начать войну с Ираном. Конфликт повлиял на нефтяной рынок и, соответственно, на стоимость топлива. В то же время цены зависят и от других факторов, в частности от мировой стоимости нефти, затрат на переработку и доставку. Есть и другое сравнение, которое может оказаться неудобным для американского президента. По подсчётам CNN, средняя цена бензина в течение второго президентского срока Трампа в настоящее время составляет 3,481 доллара за галлон. Для сравнения: во время президентства Байдена этот показатель равнялся 3,471 доллара.

То есть средняя стоимость бензина во время второго срока Трампа уже немного превысила показатель предыдущей администрации. Разница небольшая, но она противоречит риторике, с которой Трамп шел на выборы, критикуя своего предшественника за дорогой бензин.

В 2012 году бензин был дороже с учётом инфляции

В то же время номинальная цена на заправках не всегда отражает полную картину. Если учесть инфляцию и пересчитать стоимость топлива в современные деньги, нынешние показатели уже не выглядят абсолютным рекордом за всю историю.

Например, в день выборов 2012 года средняя цена бензина в пересчете с учетом инфляции превышала пять долларов за галлон. Поэтому нынешняя стоимость топлива является рекордной именно в номинальном выражении для дня выборов, но не с учетом покупательной способности денег.

Дизельное топливо также побило предыдущие рекорды

Еще более сложная ситуация сложилась с дизельным топливом. Во вторник его средняя цена в США составляла 6,29 доллара за галлон. Это значительно выше предыдущего рекорда для дня выборов — 5,35 доллара, зафиксированного в 2022 году. Дизельное топливо имеет особое значение для экономики, ведь на него заправляются грузовики, перевозящие товары по всей стране, а также сельскохозяйственная, строительная и другая техника. Поэтому его подорожание влияет не только на водителей, но и на бизнес, логистику и стоимость товаров для потребителей.

По данным CNN, дизельное топливо сейчас достигло исторического максимума даже после пересчета с учетом инфляции. То есть речь идет не просто о номинальном росте цен — топливо действительно стало рекордно дорогим по сравнению с предыдущими периодами.

Война с Ираном обошлась американцам примерно в 151 миллиард долларов

Высокие цены на бензин и дизельное топливо уже ощутимо ударили по кошелькам американцев. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном дополнительные расходы потребителей на топливо составили около 151 миллиарда долларов. В среднем это более 1100 долларов на одно домохозяйство в США. Такая сумма показывает, насколько ощутимым может быть подорожание топлива для семейного бюджета, особенно для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем или зависит от транспорта в своей работе.

Таким образом, рекордные цены на топливо стали ещё одним испытанием для администрации Трампа в день промежуточных выборов. Президент, который в своё время обещал американцам бензин дешевле двух долларов за галлон, теперь сталкивается с показателями, превышающими не только его обещания, но и уровень цен на день выборов 2024 года. Об этом пишет CNN.

В США начался день промежуточных выборов в Конгресс. Демократы надеются получить контроль над обеими палатами — Палатой представителей и Сенатом, тогда как республиканцы пытаются удержать свои позиции. Голосование уже началось в нескольких штатах, но не обошлось без проблем на избирательных участках, непогоды и повышенного внимания к безопасности избирательного процесса.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал военной разведке и киберподразделениям страны усилить защиту промежуточных выборов 2026 года от возможного вмешательства со стороны иностранных государств. Он назвал эту задачу «не допускающей провала» и поручил задействовать для её выполнения все доступные ресурсы разведывательной системы Пентагона.

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