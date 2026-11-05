特朗普与普京之间的柴油协议面临破裂风险——《金融时报》

三艘载有俄罗斯燃料、正驶往美国的油轮中有两艘改变了航线。这使美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京此前达成的柴油协议面临风险。

据该媒体报道，俄罗斯油轮“Talisman”号以及隶属于香港公司、悬挂塞拉利昂国旗的“Leruo”号，均不再将美国大西洋沿岸列为目的地。

自11月2日起，“Leruo”号已改变航向，驶往巴西。 与此同时，“Talisman”号已进入地中海，目前停泊在阿尔及利亚近海。该船正发出“for orders”信号，意为“等待指令”。

这表明该批货物目前尚无确认的买家或确定的目的港。这两艘油轮均受到欧盟制裁。

第三艘船“Agioi Fanendes”号隶属于希腊航运公司Eastern Mediterranean Maritime，正继续驶往美国。与此同时，该油轮也发出了“for orders”信号。

Kpler公司分析师马特·史密斯指出，该船预计将于本周末抵达纽约。但他不排除该油轮可能因美国买家的谨慎态度而改变航线。

“该油轮预计将于本周末抵达纽约。 不过，鉴于美国买家因监管、立法及制裁风险而表现出的明显谨慎态度，即使这艘油轮改变航向、放弃驶入美国，也不会令人意外，”马特·史密斯表示。

与此同时，这艘受制裁且隶属于塞舌尔公司的“Beast”号油轮仍在继续驶往美国。 该船于10月27日在普里莫尔斯克港装载了俄罗斯燃料，目前仍未改变航向，正驶向美国大西洋沿岸。

《金融时报》报道了这一消息。

在国会中期选举当天，美国民众面临着创纪录的汽油和柴油价格。普通汽油的平均价格达到每加仑4.15美元，柴油则达到6.29美元。 据布朗大学研究人员估算，自与伊朗开战以来，燃油价格上涨已使美国消费者多支付了约1510亿美元。

美国新泽西州州长米基·谢里尔呼吁港口和码头运营商不要购买或卸载俄罗斯燃料，据她称，这些燃料正运往美国东海岸。 她警告称，参与此类操作的人员可能面临民事或刑事责任。

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