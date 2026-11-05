Дизельна угода між Трампом і Путіним опинилась під загрозою зриву, — Financial Times

Два з трьох нафтових танкерів із російським паливом, які прямували до США, змінили маршрут. Це поставило під загрозу раніше укладену дизельну угоду між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними видання, російський танкер Talisman, а також судно Leruo, яке належить гонконгській компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

З 2 листопада Leruo змінив курс у напрямку Бразилії. Тим часом Talisman увійшов до Середземного моря та наразі перебуває біля узбережжя Алжиру. Судно передає сигнал «for orders», що з англійської перекладається як «очікує розпоряджень».

Це свідчить про те, що вантаж поки не має підтвердженого покупця або визначеного порту призначення. Обидва танкери перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Третє судно – Agioi Fanendes, яке належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, – продовжує рух у напрямку США. Водночас танкер також передає сигнал «for orders».

Аналітик компанії Kpler Метт Сміт зазначив, що судно має прибути до Нью-Йорка цими вихідними. Однак він не виключає, що танкер може змінити маршрут через обережність американських покупців.

«Танкер має прибути до Нью-Йорка цими вихідними. Однак, з огляду на очевидну обережність американських покупців через регуляторні, законодавчі та санкційні ризики, не буде дивно, якщо й цей танкер змінить курс, відмовившись від заходу до США», – зазначив Метт Сміт.

Водночас танкер Beast, який перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів, продовжує рух до США. Судно завантажилося російським паливом у порту Приморськ 27 жовтня та наразі не змінило курс на атлантичне узбережжя Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Financial Times.

У день проміжних виборів до Конгресу американці зіткнулися з рекордними цінами на бензин і дизель. Середня вартість галона звичайного бензину сягнула 4,15 долара, а дизеля — 6,29 долара. За оцінками дослідників Університету Брауна, від початку війни з Іраном дорожче пальне обійшлося американським споживачам приблизно у 151 мільярд доларів.

Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл закликала операторів портів і терміналів не купувати та не розвантажувати російське паливо, яке, за її словами, прямує до східного узбережжя США. Вона попередила про можливу цивільну або кримінальну відповідальність учасників таких операцій.

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