Президент Парагваю Сантьяго Пенья подав у відставку через крах банку - CNN

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Президент Парагваю Сантьяго Пенья у четвер, 5 листопада, оголосив про відставку з посади на тлі масштабної фінансової кризи, спричиненої припиненням роботи Ueno Bank через кризу платоспроможності.

Напередодні Конгрес країни розпочав процедуру імпічменту глави держави, звинувативши його у конфлікті інтересів, нецільовому використанні державних та пенсійних коштів Інституту соціального забезпечення, які акумулювалися в установі, а також у приховуванні інформації.

Президент Парагваю опинився в центрі кризи, яка спалахнула після втручання держави в діяльність Ueno Bank. Це приватна фінансова установа, з якою пов’язували Пенью. За час його президентства банк отримав мільйони доларів від державних установ, зокрема від Інституту соціального забезпечення (IPS), який управляє пенсійними коштами більшості працівників країни. І які їх в результаті і втратили.

Центральний банк Парагваю перебрав контроль над Ueno Bank після того, як регулятори виявили неналежно оформлені кредити компаніям, пов’язаним із власниками банку, а також витрати, які помилково врахували як активи. Після коригування звітності капітал банку виявився меншим за половину встановленого законом мінімуму. Падіння показників платоспроможності фінустанови нижче мінімального рівня зачепило інтереси мільйонів клієнтів і підірвало економічну стабільність країни. Надалі відставку Пеньї має розглянути парламент Парагваю.

Джерело: CNN.

У Парагваї палата депутатів одноголосно підтримала імпічмент президента Сантьяго Пеньї через кілька хвилин після того, як він оголосив про відставку. Голосування відбулося на тлі кризи довкола цифрового Ueno Bank, після втручання регулятора в роботу якого клієнти втратили доступ до заощаджень, зарплат і пенсій. Влада затримала вісьмох керівників Ueno, зокрема засновника Мігеля Васкеса та президента банку Хуана Мануеля Густале. Прокуратура також висунула звинувачення 27 працівникам банку та бізнес-партнерам у справах, що стосуються, зокрема, зловживання довірою та замаху на шахрайство.

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