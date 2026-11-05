巴拉圭总统圣地亚哥·佩尼亚因银行倒闭辞职——CNN

11月5日星期四，巴拉圭总统圣地亚哥·佩尼亚在因上野银行（Ueno Bank）因偿付能力危机而停业所引发的大规模金融危机背景下，宣布辞去总统职务。

此前一天，该国国会已启动对国家元首的弹劾程序，指控其存在利益冲突、挪用积存于该机构的国家资金及社会保障研究所的养老金，以及隐瞒信息。

巴拉圭总统卷入了因政府干预上野银行（Ueno Bank）运营而爆发的危机漩涡。该银行是一家私营金融机构，佩纽曾与之有牵连。 在其担任总统期间，该银行从政府机构获得了数百万美元资金，特别是来自管理该国大多数员工养老金的社会保障研究所（IPS）。而这些资金最终也因此损失殆尽。

巴拉圭中央银行在监管机构发现该行向与银行所有者有关联的公司发放了手续不规范的贷款，以及将某些支出错误地计入资产后，接管了上野银行。 经财务报表调整后，该行的资本金不足法定最低标准的一半。 该金融机构偿付能力指标跌破最低标准，不仅损害了数百万客户的利益，也动摇了该国的经济稳定。接下来，佩尼亚的辞职申请将由巴拉圭议会审议。

来源：CNN。

在巴拉圭，众议院在总统圣地亚哥·佩尼亚宣布辞职几分钟后，一致通过了对他的弹劾案。 此次投票是在围绕数字银行Ueno Bank的危机背景下进行的，此前监管机构介入该银行运营后，客户无法再访问其储蓄、工资和养老金。 当局已拘留了Ueno银行的八名高管，其中包括创始人米格尔·瓦斯奎斯和行长胡安·曼努埃尔·古斯塔莱。 检察机关还对该行的27名员工及商业合作伙伴提出了指控，涉案罪名包括滥用信任和企图诈骗等。

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