特朗普可能最早于11月9日恢复对伊朗的大规模打击——福克斯新闻

美国总统唐纳德·特朗普正在讨论重启针对伊朗的大规模军事行动的可能性。据福克斯新闻报道，美军指挥部正在为可能于11月9日开始的潜在打击行动做最后准备。

据该电视台报道，11月4日和5日，白宫举行了由总统及其国家安全顾问参加的会议。会议的主要议题是可能重启针对伊朗的军事行动。

福克斯新闻的消息人士特别指出11月9日这一日期，因为届时中东地区将迎来新月。由于月光微弱，夜间条件可能有利于开展军事行动。

与此同时，尚未就发起新一轮打击作出正式决定。美国中央司令部（CENTCOM）正在为可能重启的大规模军事行动做最后准备，但尚未收到来自华盛顿的新指令。

特朗普本人于11月5日向记者表示，美国将在近期就针对伊朗的后续行动作出决定。据他称，潜在打击的目标可能是彻底消除伊朗核计划带来的威胁。

“如果可能的话，我宁愿不摧毁该国的其余部分。但也许我不得不这么做。你们很快就会知道，”美国总统说道。

与此同时，华盛顿也在考虑通过外交途径解决冲突。德黑兰已通过卡塔尔向美方转达了关于核计划的提议，但为恢复谈判提出了一系列条件。

来源：福克斯新闻

受美伊局势升级风险影响，油价上涨。

特朗普总统表示有可能摧毁伊朗的其余部分。

阿联酋外长在与伊朗外长通话时呼吁缓和局势。

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