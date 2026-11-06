Trump może wznowić zakrojone na szeroką skalę ataki na Iran już 9 listopada – Fox News

Prezydent USA Donald Trump rozważa możliwość wznowienia zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej przeciwko Iranowi. Według informacji podanych przez Fox News amerykańskie dowództwo kończy przygotowania do ewentualnych ataków, które mogą rozpocząć się 9 listopada.

Jak podaje stacja telewizyjna, 4 i 5 listopada w Białym Domu odbyły się spotkania z udziałem prezydenta i jego doradców ds. bezpieczeństwa narodowego. Głównym tematem było ewentualne wznowienie działań wojennych przeciwko Iranowi.

Rozmówcy Fox News zwrócili uwagę na 9 listopada, kiedy to na Bliskim Wschodzie spodziewana jest nowiu. Ze względu na minimalne oświetlenie księżycowe warunki nocne mogą sprzyjać prowadzeniu operacji wojskowych.

Jednocześnie nie zapadła jeszcze oficjalna decyzja o rozpoczęciu nowych ataków. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) kończy przygotowania do ewentualnego wznowienia działań wojennych na dużą skalę, ale jak dotąd nie otrzymało nowego rozkazu z Waszyngtonu.

Sam Trump 5 listopada oświadczył dziennikarzom, że Stany Zjednoczone w najbliższym czasie podejmą decyzję co do dalszych działań wobec Iranu. Według niego celem potencjalnych ataków może być ostateczne wyeliminowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu jądrowego.

„Wolałbym nie niszczyć reszty kraju, jeśli to możliwe. Ale być może będę musiał. Wkrótce się dowiecie” – powiedział amerykański prezydent.

Równolegle Waszyngton rozważa dyplomatyczne sposoby rozwiązania konfliktu. Teheran przekazał stronie amerykańskiej za pośrednictwem Kataru propozycje dotyczące programu jądrowego, jednak postawił szereg warunków dotyczących wznowienia negocjacji.

Źródło: Fox News

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