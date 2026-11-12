Brytyjski medium przewidział nieoczekiwaną wojnę w 2028 roku

Brytyjski medium Craig Hamilton-Parker, znany ze swoich apokaliptycznych prognoz, stwierdził, że rok 2028 będzie dla świata okresem niezwykłym, który przyniesie ogromne wstrząsy polityczne i nieoczekiwaną wojnę.

„Zbliża się nieoczekiwana wojna” – zaznaczył w swojej prognozie, wiążąc ewentualny konflikt z konfrontacją z udziałem Chin w regionie Pacyfiku, która będzie się toczyć na tle wielkich przemian politycznych.

Według medium takie perspektywy rzekomo wynikają również ze starożytnych indyjskich wyroczni Naadi, choć na razie nie ujawnił on konkretnych szczegółów dotyczących dalszego rozwoju wydarzeń.

O tym pisze serwis UNILAD.

Międzynarodowe media przypomniały sobie słynny artykuł naukowy z 1960 roku, którego autorzy za pomocą modelu matematycznego obliczyli datę zagłady ludzkości spowodowaną krytycznym wzrostem liczby ludności – piątek, 13 listopada 2026 roku.

Liczba ludności Ziemi przekracza poziom, jaki planeta jest w stanie utrzymać w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę obecny poziom zużycia zasobów.

Czytaj nas na