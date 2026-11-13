Na Uniwersytecie Helsińskim model sztucznej inteligencji Claude pomógł przeanalizować zeszyty austriackiego logika Kurta Gödla, napisane na początku lat 40. XX wieku. Jak informuje The Guardian, system przygotował szczegółowy przegląd 1009 stron zapisków i wykrył setki wcześniej nieznanych twierdzeń.

Tysiąc stron stenografii

Od 2017 roku projektem badania 16 zeszytów Gödla kieruje fiński logik Jan von Plato. Zapisy dotyczą matematyki i logiki, a znaczna ich część została sporządzona niemiecką stenografią Gabelsbergera, która już za życia Gödla była przestarzała.

Przed zaangażowaniem SI matematyczne opracowywanie rękopisów posuwało się w tempie około jednej strony tygodniowo. Von Plato przekazał Claude’owi własne transkrypcje zeszytów, sześć swoich książek o Gödlу oraz inną literaturę naukową. W ciągu kilku dni model przygotował wyjaśnienie całego zbioru materiałów o objętości około 650 stron, które, według von Plato, należało sprawdzać strona po stronie.

Badacz stwierdził, że zapiski zawierają dziesiątki przewidywań wyników, które stały się znane dopiero w latach 70. i 80., a także 14 tematów z logiki, które do dziś nie zostały rozwinięte.

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Weryfikacja twierdzeń w Coq

Jednym z pierwszych zadań dla Claude’a było znalezienie dowodu niezależności aksjomatu wyboru. W 1966 roku Gödel mówił, że udowodnił ten wynik jeszcze w latach 40., ale nie potrafił odtworzyć dowodu na podstawie swoich notatek. Claude zrekonstruował dowód, w którym, według oceny von Plato, Gödel popełnił błąd w jednej definicji, choć prawidłową definicję zapisał dwa lata wcześniej. Rekonstrukcję sprawdzono w Coq — programie do formalnej weryfikacji dowodów matematycznych.

Łącznie Claude wyodrębnił 663 twierdzenia, dla których Gödel miał dowód, szkic dowodu lub pomysł na taki dowód. Podczas weryfikacji w Coq około 400 wyników potwierdzono w sformułowanej postaci, około 200 wymagało doprecyzowania sformułowania lub dodatkowych założeń, a około 50 okazało się fałszywych.

Profesor logiki Uniwersytetu Notre Dame Joel David Hamkins, który nie widział rekonstrukcji Claude’a, zaznaczył, że jeśli zostanie ona potwierdzona, będzie to wybitny i historycznie interesujący wynik. Jednocześnie podkreślił, że historycy muszą jeszcze ustalić, w jakim stopniu rekonstrukcja jest wkładem samego Gödla, a w jakim — SI.

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