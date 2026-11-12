Британский экстрасенс предсказал неожиданную войну в 2028 году

Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, известный своими апокалиптическими прогнозами, заявил, что 2028 год станет чрезвычайным периодом для мира, который принесет масштабные политические потрясения и неожиданную войну.

«Впереди неожиданная война», — отметил он в своём прогнозе, связав возможный конфликт с противостоянием с участием Китая в Тихоокеанском регионе, которое будет разворачиваться на фоне крупных политических преобразований.

По словам экстрасенса, такие перспективы якобы также вытекают из древних индийских оракулов Наади, хотя конкретных деталей относительно дальнейшего развития событий он пока не раскрыл.

Об этом пишет UNILAD.

Международные СМИ вспомнили известную научную статью 1960 года, авторы которой с помощью математической модели рассчитали дату гибели человечества из-за критического роста численности населения — пятницу, 13 ноября 2026 года.

Численность населения Земли превышает уровень, который планета способна поддерживать в долгосрочной перспективе, учитывая современный уровень потребления ресурсов.

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