Польша планирует в январе открыть посольство в столице Сирии Дамаске, вернув дипломатов в страну после 14-летнего перерыва. Об этом сообщает RMF24. Польский персонал ранее отозвали из-за войны, которая, по данным издания, началась в 2012 году.

Подготовка здания

В Дамаске уже работает польский уполномоченный, который готовит помещения дипломатического учреждения к прибытию персонала. Основная задача — ремонт здания, оставленного более десяти лет назад.

Здание не пострадало в результате военных действий, однако нуждается в обновлении. Процедуры по выбору подрядчиков для ремонтных работ уже начались.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Причины возвращения

Среди причин восстановления польского дипломатического присутствия RMF24 называет решение Брюсселя об углублении сотрудничества с Дамаском. По информации издания, Запад стремится вернуться в Сирию, чтобы ослабить российское влияние в стране.

Польские компании также проявляют значительный интерес к сирийскому рынку и хотят принять участие в восстановлении страны после изнурительной гражданской войны, которая продолжается много лет.

Читай нас в