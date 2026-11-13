Polska planuje w styczniu otworzyć ambasadę w stolicy Syrii, Damaszku, przywracając dyplomatów do kraju po 14-letniej przerwie. Informuje o tym RMF24. Polski personel został wcześniej odwołany z powodu wojny, która według portalu rozpoczęła się w 2012 roku.

Przygotowanie budynku

W Damaszku pracuje już polski chargé d’affaires, który przygotowuje pomieszczenia placówki dyplomatycznej na przyjazd personelu. Głównym zadaniem jest remont budynku opuszczonego kilkanaście lat temu.

Budynek nie ucierpiał w wyniku działań wojennych, jednak wymaga odnowienia. Rozpoczęły się już procedury wyboru wykonawców prac remontowych.

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Przyczyny powrotu

Wśród przyczyn przywrócenia polskiej obecności dyplomatycznej RMF24 wymienia decyzję Brukseli o pogłębieniu współpracy z Damaszkiem. Według portalu Zachód dąży do powrotu do Syrii, aby osłabić rosyjskie wpływy w kraju.

Polskie firmy wykazują również znaczne zainteresowanie syryjskim rynkiem i chcą uczestniczyć w odbudowie kraju po wyczerpującej wojnie domowej, która trwa od wielu lat.

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