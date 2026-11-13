Merz wezwał Trumpa, by nie zawierał porozumień dotyczących Ukrainy bez udziału Europy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa, by podczas zaplanowanego na przyszły tydzień spotkania z Władimirem Putinem w Chinach nie podejmował nieoczekiwanych decyzji.

Merz wyraził obawy, że negocjacje mogą powtórzyć scenariusz szczytu w Anchorage. Podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny działać wspólnie z Europą i Ukrainą.

Merz wezwał Trumpa do uzgadniania przebiegu rozmów z Putinem z Ukrainą i Europą

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa, by nie podejmował nieoczekiwanych decyzji dotyczących Ukrainy podczas zaplanowanego spotkania z Władimirem Putinem w Chinach w przyszłym tygodniu.

Merz obawia się powtórki scenariusza ze szczytu w Anchorage i podkreślił, że Waszyngton powinien działać wspólnie z Europą i Ukrainą. Według niego w najbliższych tygodniach mogą rozpocząć się merytoryczne rozmowy pokojowe z udziałem strony europejskiej.

Kanclerz stwierdził również, że głównym tematem rozmów powinny być gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po osiągnięciu pokoju. Wezwał przywódców UE do zapewnienia długoterminowego wsparcia dla Kijowa.

Źródło: Reuters

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że interesy Europy w ewentualnych rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy mogą reprezentować pięć państw — Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska.

Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak do tej pory nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto dokładnie będzie reprezentował ich interesy. Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych na Ukrainie.

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