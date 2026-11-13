Мерц призвал Трампа не заключать соглашений по Украине без участия Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не допускать неожиданных решений во время запланированной встречи с Владимиром Путиным в Китае на следующей неделе.

Мерц выразил опасения, что переговоры могут повторить сценарий саммита в Анкоридже. Он подчеркнул, что США должны действовать совместно с Европой и Украиной.

Мерц призвал Трампа согласовывать переговоры с Путиным с Украиной и Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных решений в отношении Украины во время запланированной встречи с Владимиром Путиным в Китае на следующей неделе.

Мерц опасается повторения сценария саммита в Анкоридже и подчеркнул, что Вашингтон должен действовать совместно с Европой и Украиной. По его словам, в ближайшие недели могут начаться содержательные мирные переговоры с участием европейской стороны.

Также канцлер заявил, что главным вопросом переговоров должны стать гарантии безопасности для Украины после достижения мира. Он призвал лидеров ЕС обеспечить долгосрочную поддержку Киева.

Источник: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что интересы Европы на возможных мирных переговорах по Украине могут представлять пять государств — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Страны Европы согласны с тем, что должны быть представлены за столом переговоров о прекращении войны, однако до сих пор не пришли к согласию, кто именно будет представлять их интересы. Вопрос обсуждался 12 ноября в Дублине во время встречи Европейского политического сообщества, на которую прибыли более 50 лидеров.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию во время переговоров о мире в Украине.

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