Мерц закликав Трампа не укладати домовленостей щодо України без Європи

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не допускати несподіваних рішень під час запланованої зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї наступного тижня.

Мерц висловив побоювання, що переговори можуть повторити сценарій саміту в Анкориджі. Він наголосив, що США мають діяти спільно з Європою та Україною.

Мерц закликав Трампа узгоджувати переговори з Путіним з Україною та Європою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не ухвалювати несподіваних рішень щодо України під час запланованої зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї наступного тижня.

Мерц побоюється повторення сценарію саміту в Анкориджі та наголосив, що Вашингтон має діяти спільно з Європою й Україною. За його словами, найближчими тижнями можуть розпочатися предметні мирні переговори за участю європейської сторони.

Також канцлер заявив, що головним питанням переговорів мають стати гарантії безпеки для України після досягнення миру. Він закликав лідерів ЄС забезпечити довгострокову підтримку Києва.

Джерело: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що інтереси Європи на можливих мирних переговорах щодо України можуть представляти п'ять держав — Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Країни Європи погоджуються, що мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, однак досі не дійшли згоди, хто саме представлятиме їхні інтереси. Питання обговорювали 12 листопада в Дубліні під час зустрічі Європейського політичного співтовариства, куди прибули понад 50 лідерів.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що європейським країнам варто обрати одну людину, яка представлятиме їхню позицію під час переговорів про мир в Україні.

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