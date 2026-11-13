梅尔茨呼吁特朗普不要在未与欧洲协商的情况下就乌克兰问题达成协议

德国总理弗里德里希·梅尔茨呼吁美国总统唐纳德·特朗普在下周与中国举行的与弗拉基米尔·普京的会晤中，避免做出出人意料的决定。

默茨担心，此次会谈可能会重演安克雷奇峰会的局面。他强调，美国应与欧洲和乌克兰共同行动。

默茨呼吁特朗普在与普京的谈判中与乌克兰和欧洲保持协调

德国总理弗里德里希·梅尔茨呼吁美国总统唐纳德·特朗普在下周与中国举行的与弗拉基米尔·普京的计划会晤期间，不要就乌克兰问题做出出人意料的决定。

默茨担心安克雷奇峰会的局面重演，并强调华盛顿应与欧洲和乌克兰共同行动。据他称，未来几周可能会在欧洲方面的参与下启动实质性的和平谈判。

此外，这位总理还表示，谈判的核心议题应是达成和平后对乌克兰的安全保障。他呼吁欧盟领导人确保对基辅的长期支持。

来源：路透社

德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，在可能举行的关于乌克兰问题的和平谈判中，欧洲的利益可由五个国家——德国、法国、英国、意大利和波兰——代表。

欧洲各国一致认为，在结束战争的谈判中应有代表出席，但迄今尚未就由谁来代表其利益达成一致。 11月12日，在都柏林举行的欧洲政治共同体会议上，来自50多个国家的领导人就这一问题进行了讨论。

美国总统特别代表贾里德·库什纳表示，欧洲各国应选出一人，在乌克兰和平谈判中代表他们的立场。

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