Польща планує відкрити посольство в Дамаску в січні — RMF24

Польща планує в січні відкрити посольство у столиці Сирії Дамаску, повернувши дипломатів до країни після 14-річної перерви. Про це повідомляє RMF24. Польський персонал раніше відкликали через війну, яка, за даними видання, почалася у 2012 році.

Підготовка будівлі

У Дамаску вже працює польський уповноважений, який готує приміщення дипломатичної установи до прибуття персоналу. Основним завданням є ремонт будівлі, залишеної кільканадцять років тому.

Будівля не постраждала внаслідок воєнних дій, однак потребує оновлення. Процедури з вибору підрядників для ремонтних робіт уже розпочалися.

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Причини повернення

Серед причин відновлення польської дипломатичної присутності RMF24 називає рішення Брюсселя щодо поглиблення співпраці з Дамаском. За інформацією видання, Захід прагне повернутися до Сирії, щоб послабити російський вплив у країні.

Також польські компанії виявляють значний інтерес до сирійського ринку та хочуть долучитися до відбудови країни після виснажливої громадянської війни, що триває багато років.

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