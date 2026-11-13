Численность полиции Польши достигла рекорда, вакансии составляют лишь 6% — RMF24
В Польше численность полиции достигла почти 104 тысяч сотрудников. Это рекордный показатель для крупнейшей форменной службы страны, при этом доля вакантных должностей в ней составляет 6%, сообщает RMF24.
6,8 тысячи вакантных должностей
Установленная законом штатная численность польской полиции сейчас составляет 110 709 должностей. В этих условиях незаполненными остаются 6 800 должностей.
Главное управление полиции отметило, что три года назад нехватка личного состава в полиции по всей стране превышала 15%.
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Самый высокий уровень вакансий сохраняется в варшавском гарнизоне, однако он составляет 16%. В Нижней Силезии незаполненными остаются менее 8% должностей, а в Силезии — почти 6%.
Дополнительный набор в Варшаве
На следующей неделе в Варшаве проведут дополнительный набор в полицию из-за значительного интереса кандидатов к службе. К службе должны приступить еще 200 сотрудников, что станет заметным пополнением столичной комендатуры.