W Polsce liczebność policji osiągnęła prawie 104 tysiące funkcjonariuszy. To rekordowy wynik dla największej formacji mundurowej w kraju, a udział wakatów wynosi w niej 6%, informuje RMF24.

6,8 tysiąca wakatów

Ustawowo określony stan etatowy polskiej policji wynosi obecnie 110 709 stanowisk. W tych warunkach nieobsadzonych pozostaje 6 800 stanowisk.

Komenda Główna Policji zaznaczyła, że trzy lata temu braki kadrowe w policji w całym kraju przekraczały 15%.

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Najwyższy poziom wakatów utrzymuje się w garnizonie warszawskim, jednak wynosi on 16%. Na Dolnym Śląsku nieobsadzonych jest mniej niż 8% stanowisk, a na Śląsku — prawie 6%.

Dodatkowy nabór w Warszawie

W przyszłym tygodniu w Warszawie zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór do policji z powodu dużego zainteresowania kandydatów służbą. Do służby ma przystąpić kolejnych 200 funkcjonariuszy, co będzie zauważalnym wzmocnieniem stołecznej komendy.

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