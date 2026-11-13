Убийство криптобизнесмена Новака в ОАЭ готовили заранее

Убийство криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в Объединённых Арабских Эмиратах, как сообщает Telegram-канал Banksta, готовили заранее. Исполнители якобы опробовали один из способов убийства на свинье, несколько раз ездили в ОАЭ для слежки и даже подготовили место для захоронения в пустыне. За организацию преступления, как утверждает канал, одному из фигурантов пообещали миллион долларов.

Летом 2025 года Константин Шахт и Юрий Шарипов проверяли один из способов убийства на свинье. Они якобы ввели животному неизвестное вещество, чтобы выяснить, можно ли имитировать передозировку.

Однако свинья выжила. После неудачной попытки от этого плана, по информации канала, отказались.

За преступление пообещали миллион долларов

Как утверждает Banksta, за организацию убийства Константину Шахту пообещали 1 млн долларов. После этого он привлек к делу Юрия Шарипова, которому якобы должен был заплатить 10 млн рублей.

Шарипов, в свою очередь, привлек Владимира Далекина. За его участие, по данным канала, должны были заплатить не менее 10 млн рублей. Итак, в подготовке преступления, по этой версии, участвовали как минимум трое мужчин. Каждый из них играл свою роль в планировании и совершении убийства.

Следили за супругами и готовили место в пустыне

Подготовка, по сообщению Banksta, длилась не один день. Фигуранты несколько раз летали в ОАЭ, чтобы следить за Романом и Анной Новак и подготовить место для захоронения в пустыне.

Впоследствии супругов заманили на виллу. Для этого использовали предлог встречи с инвестором. По версии, которую приводит канал, организаторы преступления также продумали, как скрыть следы: планировали создать впечатление, что на вилле состоялась вечеринка, а затем вызвать клининговую службу.

Как погибли Роман и Анна Новак

По информации Banksta, 2 октября 2025 года нападавшие заставили Романа и Анну предоставить доступ к их криптокошелькам. После этого супругов убили, а тела вывезли в пустыню. Таким образом, по версии Telegram-канала, преступление было заранее спланировано и связано с доступом к криптоактивам Новака.

В то же время приведенные подробности основаны на сообщении Banksta. Без подтверждения со стороны правоохранительных органов или материалов уголовного производства их нельзя считать окончательно установленными обстоятельствами дела. Об этом сообщает Telegram-канал Banksta.

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