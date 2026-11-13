Убивство криптобізнесмена Новака в ОАЕ готували заздалегідь

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Убивство криптобізнесмена Романа Новака та його дружини Анни в Об’єднаних Арабських Еміратах, за повідомленнями Telegram-каналу Banksta, готували заздалегідь. Виконавці нібито випробували один зі способів убивства на свині, кілька разів їздили до ОАЕ для стеження та навіть підготували місце для поховання в пустелі. За організацію злочину, як стверджує канал, одному з фігурантів пообіцяли мільйон доларів.

Влітку 2025 року Костянтин Шахт і Юрій Шарипов перевіряли один зі способів убивства на свині. Вони нібито ввели тварині невідому речовину, щоб з’ясувати, чи можна імітувати передозування.

Однак свиня вижила. Після невдалої спроби від цього плану, за інформацією каналу, відмовилися.

За злочин пообіцяли мільйон доларів

Як стверджує Banksta, за організацію вбивства Костянтину Шахту пообіцяли 1 млн доларів. Після цього він залучив до справи Юрія Шарипова, якому нібито мав заплатити 10 млн рублів.

Шарипов, своєю чергою, запросив Володимира Далєкіна. За його участь, за даними каналу, мали заплатити щонайменше 10 млн рублів. Отже, у підготовці злочину, за цією версією, брали участь щонайменше троє чоловіків. Кожен із них мав свою роль у плануванні та виконанні вбивства.

Стежили за подружжям і готували місце в пустелі

Підготовка, за повідомленням Banksta, тривала не один день. Фігуранти кілька разів літали до ОАЕ, щоб стежити за Романом і Анною Новак та підготувати місце для поховання в пустелі.

Згодом подружжя заманили на віллу. Для цього використали привід зустрічі з інвестором. За версією, яку наводить канал, організатори злочину також продумали, як приховати сліди: планували створити враження, що на віллі відбулася вечірка, а потім викликати клінінгову службу.

Як загинули Роман та Анна Новак

За інформацією Banksta, 2 жовтня 2025 року нападники змусили Романа й Анну надати доступ до їхніх криптогаманців. Після цього подружжя вбили, а тіла вивезли до пустелі. Таким чином, за версією Telegram-каналу, злочин був заздалегідь спланований і пов’язаний із доступом до криптоактивів Новака.

Водночас наведені подробиці ґрунтуються на повідомленні Banksta. Без підтвердження з боку правоохоронців або матеріалів кримінального провадження їх не можна вважати остаточно встановленими обставинами справи. Про це повідомляє Telegram-канал Banksta.

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