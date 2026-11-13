Во Франции французскую многоборку Ориан Лазрак-Хласс дисциплинарный суд отстранил от соревнований на 22 месяца. Как сообщает Interia Sport, причиной стали три случая, когда допинг-контролёры не смогли провести тестирование спортсменки.

Три случая недоступности для контроля

По данным издания, Лазрак-Хласс была недоступна для контроля в феврале, августе и ноябре 2025 года. Легкоатлеты должны указывать в системе ADAMS место своего пребывания и часовой промежуток между 5:00 и 23:00, когда контролёры могут провести тестирование.

Срок наказания формально начался 26 марта 2026 года. Одновременно были аннулированы все результаты французской спортсменки, показанные с ноября 2025 года. Среди них — золото чемпионата Франции в помещении, где она набрала 4634 очка в пятиборье.

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Пропустит сезон 2027 года

27-летняя Лазрак-Хласс является серебряной призёркой чемпионата Европы 2024 года в Риме в семиборье. Из-за отстранения она не выступит на чемпионате Европы в помещении в Валенсии и чемпионате мира в Пекине, запланированных на 2027 год.

Вернуться к соревнованиям спортсменка сможет в конце января 2028 года — незадолго до чемпионата мира в помещении в Индии.

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