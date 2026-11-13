We Francji francuska wieloboistka Oriane Lazraq-Khlass została zawieszona w startach na 22 miesiące przez sąd dyscyplinarny. Jak podaje Interia Sport, powodem były trzy przypadki, w których kontrolerzy antydopingowi nie mogli przeprowadzić badania zawodniczki.

Trzy przypadki niedostępności do kontroli

Według publikacji Lazraq-Khlass była niedostępna do kontroli w lutym, sierpniu i listopadzie 2025 roku. Lekkoatleci muszą wskazywać w systemie ADAMS miejsce swojego pobytu oraz jednogodzinny przedział między 5:00 a 23:00, w którym kontrolerzy mogą przeprowadzić badanie.

Okres kary formalnie rozpoczął się 26 marca 2026 roku. Jednocześnie anulowano wszystkie wyniki francuskiej zawodniczki uzyskane od listopada 2025 roku. Wśród nich jest złoto halowych mistrzostw Francji, podczas których zdobyła 4634 punkty w pięcioboju.

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Opuści sezon 2027

27-letnia Lazraq-Khlass jest srebrną medalistką mistrzostw Europy 2024 w Rzymie w siedmioboju. Z powodu zawieszenia nie wystąpi na halowych mistrzostwach Europy w Walencji ani na mistrzostwach świata w Pekinie, zaplanowanych na 2027 rok.

Zawodniczka będzie mogła wrócić do rywalizacji pod koniec stycznia 2028 roku, na krótko przed halowymi mistrzostwami świata w Indiach.

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