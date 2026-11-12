Norweska Służba Bezpieczeństwa Policji (PST) ostrzegła przed zagrożeniem rosyjskimi aktami sabotażu wymierzonymi w obiekty o znaczeniu strategicznym w kraju, które mogą zostać przeprowadzone w 2027 roku.

Wśród potencjalnych celów znajdują się przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, firmy powiązane z sektorem wojskowym oraz infrastruktura energetyczna. Według norweskich organów ścigania rosyjskie służby specjalne zwracają szczególną uwagę na obiekty zapewniające funkcjonowanie sektora obronnego oraz dostawy surowców energetycznych, choć samo wskazanie konkretnych celów nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu ataków.

Źródło: agencja informacyjna Reuters, powołująca się na Norweską Służbę Bezpieczeństwa Policyjnego (PST).

Duńska służba wywiadu wojskowego stwierdziła, że Rosja – państwo agresor – w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zintensyfikuje ataki hybrydowe przeciwko Zachodowi i NATO. W nowej ocenie zagrożeń wywiad wskazał również na niskie, ale rosnące ryzyko ograniczonego ataku militarnego Rosji na jedno lub kilka państw Sojuszu, które z nią graniczą.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie: specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na członków NATO Sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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